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James Cameron, “Avatar” filmlerinden çekilebilir

Hayranları, "Avatar: The Way of Water"ın gösterime girmesini merakla beklemeye devam ederken, yönetmen James Cameron, seriden ayrılabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:06 - 06 Temmuz 2022 Güncellenme:
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James Cameron, “Avatar” filmlerinden çekilebilir

Üç Oscar ödüllü yönetmen James Cameron’ın, 2009 yılında çektiği ve büyük ses getiren “Avatar”ın devam filmlerinin de çekileceği belirtilmişti.

Aralık 2022’de gösterime girmesi beklenen “Avatar: The Way of Water”ın ardından üçüncü filmi de çeken Kanadalı yönetmen, 4 ve 5. filmlerden çekilebileceğini belirtti.

James Cameron…

Empire’a konuşan 67 yaşındaki Cameron, “‘Avatar’ filmlerinin kendisi her şeyi tüketen türden. Geliştirmekte olduğum heyecan verici başka şeyler de var.”

“Sanırım sonunda zamanla – üçten sonra mı yoksa dörtten sonra mı bilmiyorum – bayrağı,  güvendiğim bir yönetmene devretmek istiyorum, böylece başka şeyler yapabilirim” dedi.

Hayranlarını endişelendirecek bu habere karşın, ünlü yönetmen, “Umarım dördüncü ve beşinci filmleri de yapabiliriz çünkü sonuçta bu büyük bir hikaye” diye de ekledi.

 

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