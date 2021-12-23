James Franco’dan öğrencileriyle seks itirafı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu James Franco, hakkında yöneltilen 'cinsel saldırı' iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Franco, öğretmenlik yaptığı dönemde öğrencileriyle cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollywood’un ünlü isimlerinden James Franco, cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasından neredeyse dört yıl sonra oyunculuk okulundayken öğrencileriyle seks yaptığını itiraf etti.

Franco’ya “Kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli davranışlarda bulunduğu” için dava açılmış, ünlü yıldız, Temmuz ayında 2,2 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Jess Cagle’ın Podcast’inde konuşan Franco, öğretmenlik yaparken “öğrencilerle yattığını ve bunun yanlış olduğunu” söyledi. Franco, okula kadınları cinsel amaçlarla cezbetmek için başlamadığını da sözlerine ekledi.

‘UZUN SÜRE SESSİZ KALMAK ZORUNDAYDIM’

Oyuncu bu kadar uzun süre sessiz kalmasıyla ilgili olarak da “bana üzülen insanlar vardı ve onları dinlemem gerekiyordu” ifadelerinde bulundu.

Studio 4 oyunculuk okuluna devam eden Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal, Franco’nun “eğitim adına kişisel ve profesyonel cinsel sömürüsüne maruz kalan genç kadınlardan oluşan bir boru hattı oluşturmaya” çalıştığını iddia etmişti.

2019’da Los Angeles’ta açılan toplu davada, Franco’nun pozisyonunu kötüye kullandığı da iddia edildi.

‘DOLANDIRICILIK KURBANI’YIZ İDDİASI

Açılan davada mağdur öğrenciler, “cinsel olarak nesneleştirilip sindirildiklerini” belirtirken, ödeme yaptıkları bir okulda bu durumla karşılaştıkları için ‘dolandırıcılık kurbanı’ olduklarını iddia ettiler.

Bu davada öğrenciler, cinsel olarak nesneleştirilip sindirilirken oyunculuk okulu için ödeme yaptıkları için dolandırıcılık kurbanı olduklarını iddia ettiler.

FRANCO, DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İddialar ilk kez ortaya çıktığında, Franco bunların “doğru olmadığını” söylemişti. Ancak daha sonra iddia sahiplerine ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

43 yaşındaki Franco, çarşamba günü yayınlanan podcast’ten alıntılarda, 2016’dan beri seks bağımlılığından kurtulduğunu ve kendisine yöneltilen iddiaların ardından “çok fazla iş yaptığını” ve “kim olduğunu değiştirdiğini” söyledi.

Franco’nun kendine yönelik iddialar hakkında yaptığı ilk konuşmasında, bir öğretmen ve öğrenci arasındaki güç dinamiklerinin rıza kavramını çarpıtma potansiyeline sahip olduğu üzerindeki soruya ise, “O zamanlar aklım bu kadar çalışmıyordu.” şeklinde yanıt verdi.

Franco, Danny Boyle’un yönettiği 127 Saat filmindeki başrol performansıyla 2011’de Oscar’larda en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilmişti.

İlginizi Çekebilir Sex and the City oyuncuları Chris Noth'a yönelik taciz iddialarıyla ilgili konuştu

İlginizi Çekebilir Yemek siparişi verdi, telefonla kuryenin tacizine uğradı