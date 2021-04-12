James Franco’nun başı taciz suçlamalarıyla dertte

Charlyne Yi, Nisan ayının cinsel saldırılar konusunda farkındalık yaratma için özel bir anlamı olduğunu hatırlatarak James Franco ile yaşadığı tatsız anıyı paylaştı.

Yi, Franco ile ilgili çıkan cinsel taciz iddialarından sonra 2017 yılında The Disaster Artist filminden çıkmak istediğini ama bunun karşılığında kendisine daha büyük rollerle rüşvet teklif edildiğini belirtiyor. Ağladığını ve istediğinin bu olmadığını, kendini güvende hissetmediğini söyleyen Yi, bu talebi karşısında Franco'nun artık değiştiğini söylediklerini anlattı.

BU, FRANCO HAKKINDAKİ İLK SUÇLAMA DEĞİL

Franco 2018'de oyunculuk okulundaki dört öğrenci tarafından cinsel istismarla suçlanmış ve bu olay üzerine okulu kapatılmıştı. Bu yıla kadar devam eden dava, geçtiğimiz aylarda tarafların uzlaşması ile kapandı.

Yi'nin Instagram paylaşımı, 42 yaşındaki oyuncunun 17 yaşındaki bir kızla iletişime geçip bir otelde buluştuğu skandalı da içeriyor. Yi paylaşımında şu sözlere yer veriyor:

“Medya ve yargı yetkisi güçlü ve zengin avcıları güçlendirdiğinde kadınlar kendilerini ifade etme konusunda güvende hissetmiyorlar. Fanco hakkında kamuya açık bir şekilde paylaşımda bulunmayan birçok kadın var.”