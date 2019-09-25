James Joyce’un başyapıtı Kafka Kitap’ta

Tek bir günü anlatan Ulysses, Yahudi reklamcı Leopold Bloom ile öğrenci Stephen Dedalus'un 16 Haziran 1904'te Dublin'de gündelik işlere koşturmalarının romanı… James Joyce bu başyapıtında olağanüstü derinlikte, zengin bir anlatı ördü. Homeros'un Odyssea destanını Ulysses ismiyle Dublin'e taşıyan bu romana, bin bir çeşit biçem alıştırması, teknik, söz oyunu, onlarca dil, binlerce kültürel referans, gerçek ya da hayali kitaplardan yapılmış sayısız alıntı da eşlik ediyor.

Ve bilinç akışının gürül gürül çağlamasıyla biter Ulysses.

İlk baskısı Joyce'un doğum gününde, 2 Şubat 1922'de Paris'te Shakespeare & Co. kitabevi tarafından yapılan ve sansür nedeniyle ABD'de ancak 1934'te, İngiltere'deyse 1936'da yayınlanabilen Ulysses'i, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü sahibi Fuat Sevimay'ın çevirisiyle okurla buluşuyor.