Jamie Lee Curtis, Venedik Film Festivali’nde adeta büyüledi

62 yaşındaki Jamie Lee Curtis, Venedik Film Festivali'nde gerçekleşen Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminin galasında kırmızı kuyruklu elbisesiyle herkesi büyüledi. Gecede yıldız oyuncuya, aynı zamanda Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

Sozcu.com.tr

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1978 yapımı Yabancı (Halloween) filminde Laurie Strode karakterini canlandıran Jamie Lee Curtis, 43 yıl aradan sonra Cadılar Bayramı Öldürür filminde de aynı karakteri canlandırdı. Filmin galası, Venedik Film Festivali’nde gerçekleşirken oyuncu hem beyaz perdede hem de kırmızı halıda herkesi büyülemeyi başardı.

Curtis, bu özel gecede aynı zamanda Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile de onurlandırıldı. Curtis’e ödülü Bienal Di Venezia yönetim kurulundan ve festivalin direktörü Alberto Barbera verdi.

Ödülü aldıktan sonra başarılı oyuncu şunları söyledi: “Venedik Film Festivali tarafından bu şekilde onurlandırılmaktan inanılmaz derecede onur duyuyorum. Özellikle de Halloween Kills ile bunun şimdi olması benim için çok anlamlı. Laurie Strode ile kariyerim başladı ve bu filmlerin dünya çapında izleyiciler tarafından sevilen bir seriye dönüşmesi bir hediyeydi ve öyle kalmaya devam ediyor.”

Curtis’in rol aldığı Cadılar Bayramı Öldürür filmi, 15 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek.

BİR YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ DE ROBERTO BENIGNI’YE

Festival kapsamında Curtis ile aynı şekilde Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile ödüllendirilecek bir diğer isim ise Roberto Benigni oldu. Vizyona girdiği dönemde büyük beğeni toplayan ve kült filmler arasına girmeyi başaran Hayat Güzeldir (Life is Beautiful) filminin yönetmenliğini yapan Oscar ödüllü İtalyan yönetmen Roberto Benigni de Yaşam Boyu Başarı Ödülü için Altın Aslan ile onurlandırılacak.

FESTİVAL SIKI ÖNLEMLERLE DEVAM EDİYOR

1 Eylül’de başlayan ve 11 Eylül’de sona erecek olan Venedik Film Festivali, dünyanın en eski ödül törenlerinden biri. Etkinlik sıkı Covid önlemleri ile devam ediyor. Kırmızı halıya halkın erişimi yasaklandı ve 10’dan fazla test istasyonu kuruldu.

Tüm katılımcılar negatif test sonucu veya aşı kartı göstermek ve aynı zamanda içeride maske takmak zorunda.

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