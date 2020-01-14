Jandarma nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jandarma mı, candarma mı?

Jandarma nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jandarma mı, candarma mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘jandarma’dır. Jandarma mı, candarma mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘jandarma'dır.

JANDARMA NE DEMEK:

1- Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet.

2- Bu kuvvette görevli olan kimse.

3- Açıkgöz.

JANDARMA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin jandarma mı, candarma mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı jandarma şeklinde olmalıdır.

candarma (Yanlış kullanım)

jandarma (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kırsal bölgelerde asayişi jandarma sağlıyor.”