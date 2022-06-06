Japon arkeolog: İlk defa Kırıkkale’de tespit ettik

Kırıkkale'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartmaya devam eden Japonyalı arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, milattan önce Ukrayna topraklarından ayrılan Kimmerler'in, Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olabileceğini söyledi. Matsumura, "Ukrayna bölgesinden Kimmerler diye kavimler Anadolu'ya gelmiş. Onlar tarafından yapılmış olan yerleşme ya da kale. Anadolu'da ilk defa burada tespit etmiş olduk" dedi.

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Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkiinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor.

‘Aşağı şehir’ ve ‘yukarı şehir’ olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiinde Japonyalı arkeolog başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde doçent olarak ders veren Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, arkeoloji kazılarında Anadolu’ya gelen Kimmerler’in Anadolu’daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Büklükale’de en yeni Osmanlı döneminde de yerleşme olduğunu belirten Matsumura, “Onun altında Helenistik dönemine ait yerleşmesi tespit ettik. Helenistik’in altında Geç Demir Çağ denilen Akhamenid pers dönemindeki yerleşme de var” dedi.

“HAYVAN MOTİFLERİ TESPİT ETTİK”

Kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Matsumura, “Ukrayna bölgesinden Kimmerler diye kavimler Anadolu’ya gelmiş. Onlar tarafından yapılmış olan yerleşme ya da kale. Biz Anadolu’da ilk defa burada tespit etmiş olduk. Arkada çok büyük bir sur duvar var. Bunların o dönemde yapılmış olduğunu düşünüyoruz ve onun çağdaşı olan mimarinin içerisinde Kimmerler’e ya da İskitler’e özgü hayvan motifleri ve objeleri tespit ettik. Şimdi onun altında çalışmaları sürdürüyoruz” diye konuştu. (İHA)