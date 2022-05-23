Japon arkeolog Kırıkkale’de keşfetti: Anadolu’nun en eskilerinden…

Kırıkkale'de Japon arkeolog başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında, Milattan Önce 2000'li yıllarda yapıldığı ve Anadolu'nun en eski sarayları arasında olduğu belirlenen yapı keşfedildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında Kırıkkale’de başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor.

Karakeçili ilçesinde ‘aşağı şehir’ ve ‘yukarı şehir’ olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiinde başlatılan kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.



Arkeolojik kazılar, Büklükale’nin Asur Ticaret Kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını gösteriyor.

Kızılırmak Nehrinin en dar kısmında konumlandırılmış Büklükale Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar kesintisiz yerleşim görmüş ve her dönem doğu-batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlendiği tahmin ediliyor. Ayrıca, Büklükale bölgesinde Selçuklu döneminde Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen Çeşnigir köprüsü bulunuyor.

Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura, 2009 yılından itibaren devam eden kazı çalışmalarında Milattan Önce 2000’li yıllarda inşası yapılan saray tespit ettiklerini söyledi.

“ANADOLU’DA EN ESKİ SARAYLARDAN BİR TANESİ”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde doçent olarak ders veren Matsumura, “Bu saray Milattan Önce iki binlerde inşa edilmiş. Anadolu’da en eski saraylardan bir tanesi. 2 metrelik çok büyük taşlar kullanılarak inşa edilmiş” dedi. (İHA)