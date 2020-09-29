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Japon oyuncu Yuko Takeuchi hayatını kaybetti
Japon oyuncu Yuko Takeuchi hayatını kaybetti
Ünlü Japon oyuncu Yuko Takeuchi, yaşadığı evde kocası tarafından ölü bulundu.
Kültür Sanat 29 Eylül 2020 - 08:33

Japonya'nın ünlü oyuncusu Yuko Takeuchi, 40 yaşına hayata gözlerini yumdu. Takeuchi’nin cansı bedeni eşi Nakabayashi Taiki tarafından Tokyo'da yaşadıkları apartmanda bulundu.

Japon medyası, iki çocuk annesi Takeuchi'nin intihar ettiğini iddia etti.

3 KEZ EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYI OLDU

Takeuchi, 2004-2007 yılları arasında üst üste üç kez başrolde en iyi kadın oyuncu dalında Japon Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Instagram’da 933 bin takipçisi bulunan Takeuchi, son olarak 1 Eylül’de paylaşım yaptı.