Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir film daha yapma hayalini anlattı

Al Pacino ile House of Gucci filminde bir araya gelen Jared Leto, yakın zamanda yayınlanan bir röportajda efsane oyuncuya hayranlığını dile getirirken yeni bir filmde de bir araya gelme isteğinden bahsetti.

Filmde Al Pacino ile bir araya gelen Jared Leto yakın zamanda gerçekleşen röportajda Pacino ile ilgili şunları söyledi: “Kahramanlarımdan biri ve kesinlikle harika bir insan. Başlangıçta onunla konuşmaya veya imzasını almaya çalışan tuhaf bir İtalyan olduğumu düşündü.”

Filmde Paolo Gucci’yi oynayan Leto, daha sonra Pacino ile yalnızca kendi karakteri arasındaki ilişkiye odaklanacak başka bir film çekmek istediğini belirtti:

“House of Gucci’ye bir prequel yapmayı çok isterim. Sadece ikimiz diyebiliriz.”

Leto, filmin prodüksiyonu sırasında onunla ve Ridley Scott ile sanki cennette olduğunu da sözlerine ekledi.

House Of Gucci, Sara Gay Forden’ın 2001 tarihli House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı. Film, kocasını ve Gucci moda evinin eski başkanı Maurizio Gucci’yi öldürmek için bir tetikçi tutmasıyla ünlenen Patrizia Reggiani’nin hikayesine odaklanıyor. Yıldızlarla dolu filmde ayrıca Adam Driver, Lady Gaga ve Jeremy Irons gibi sanatçılar da yer aldı.

