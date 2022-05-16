Jason Momoa, Sistine Şapeli’nde fotoğraf çektikten sonra özür diledi

Jason Momoa, Sistine Şapeli'ne yaptığı son gezi sırasında fotoğraf ve video çektikten sonra özür diledi.

Sozcu.com.tr

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Bu haftanın başlarında, “Aquaman” yıldızı, son gezisinde gördüğü sanat eserlerine hayran kalınca Instagram’dan fotoğraflarını paylaşmadan edemedi. Ancak Momoa, sanat eserlerine flaş zarar verdiği için fotoğraf yasağını da çiğnemiş oldu.

Momoa, paylaşımına “İtalya seni seviyorum. Roma’nın tadını çıkararak günümüze güzel bir başlangıç yaptık” yazdı. Momoa bu paylaşımıyla beklediğinin aksine hayranlarından sert eleştiriler aldı. Hatta bazıları, ünlü oyuncunun fotoğraf çekmek için özel muamele gördüğünü bile düşündü.

Bir kullanıcı, “Biz sıradan insanların Sistine Şapeli’nin içinde çekim yapmamıza izin verilmiyor” dedi. Başka bir hayran, “Fotoğraf çekemiyoruz ama bu, Jason için geçerli değil. Ona bayılıyorum, ama bu adil değil” dedi.

“NİYETİM BU DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLERİM”

Momoa tepkiyi aldıktan sonra, bir özür videosu yayınladı. Momoa, “Ayrıca şunu da söylemek istedim, eğer kültürünüze saygısızlık ettiğimi hissettiyseniz, niyetim bu değildi” dedi.

Momoa sözlerine şu şekilde devam etti: “Vatikan seyahatim sırasında insanların benimle fotoğraf çektirmek istediğini gördüm ki bu çok tuhaf geldi ama yine de yaptım. Çok saygılıydım ve sorun olmayacağını düşündüğümden izin istedim. Asla birinin kültürüne saygısızlık edecek bir şey yapmak istemem. Eğer yaptıysam, özür dilerim. Benim niyetim değildi. O özel anı yaşamak için para ödedim ve kiliseye güzel bir bağışta bulundum. Sizi seviyorum. Şayet sizi gücendirdiysem özür dilerim.”

İtalya’dayken tarihi yerleri görmenin yanı sıra Momoa, yaklaşmakta olan filmi “Hızlı ve Öfkeli 10” için çekim yapmaya da devam etti. Momoa ile birlikte Vin Diesel, Charlize Theron, Sung Kang ve John Cena’nın da rol aldığı filmin Mayıs 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.

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