Jay-Z Rock & Roll Onur Listesi’ne alındı

Rapçi Jay-Z, eski Başkan Barack Obama ve komedyen Dave Chappelle'in övgü dolu sözleri eşliğinde Rock & Roll Onur Listesi'ne alındı. Böylelikle ünlü rapçi; Notorious B.I.G., Tupac Shakur ve LL Cool J gibi sanatçılarla birlikte Rock & Roll Onur Listesi'ne dahil edilen birkaç solo rapçiden biri oldu.

Sozcu.com.tr

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Pandemi sırasındaki birçok ödül töreni gibi, Rock & Roll Onur Listesi 2020 de sanal bir şekilde gerçekleşirken; organizasyon, cumartesi gecesi Cleveland’daki Rocket Mortgage FieldHouse’da güçlü bir kadroyla sahnelere geri döndü.

Obama, Jay-Z’nin müziğinin hayatının ve başkanlığının önemli noktalarında onun için ne anlama geldiğinden bahsettiği bir konuşma gerçekleştirdi:

“Hayatımın farklı noktalarında Jay-Z’nin sözlerine döndüm. Bugün Jay-Z, tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan rüyasının somutlaşmış, kendisi gibi diğer genç insanlar için gerçekleşmesine yardım ettiği bir rüya.”

Obama ilk defa Jay-Z için konuşma yapmadı. Eski başkan daha önce de 2017’de Songwriters Hall of Fame’e giren ilk rapçi olduğunda Jay-Z’yi onurlandırmıştı: “Oval Ofis’te Jay Z’nin müziğini dinleyen tek Başkan olduğumdan oldukça eminim.”

Son haftalarda Netflix’te karışıklığa neden olan Chappelle de ünlü rapçi için bir konuşma yaptı: “Sizi tanıma şansına sahip olduğum için onur duyuyorum.”

Jay-Z, törenden sonra tweet atarak duygularını paylaştı: “Herkese teşekkürler, kesinlikle arabada ağlayacağım.”

Gösteri, Carole King’in “Will You Love Me Tomorrow” ve Paul McCartney ve Foo Fighters’ın “Get Back” ile kapandı. Törenin tamamı ise 20 Kasım’da HBO’da yayınlanacak.

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