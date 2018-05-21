‘Jedi’ olmak isteyenlere özel akademi!

Star Wars serisinde barışın koruyucuları olan Jedi'lar bugüne kadar birçok akımı etkiledi... Aynı zamanda Galaktik Cumhuriyet'in de koruyucusu olan Jedi'ler birçok kişiye de ilham verdi. Star Wars serisinin hayranları çoğu zaman Jedi olmanın hayallerini kurdu. Artık bu hayalleri gerçeğe çevirmek Almanya'daki 'Jedi Academy Cham' ile mümkün!

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Star Wars serisi etkisini sadece sinemada göstermedi. Aynı zamanda binlerce kişiye felsefi anlamda zenginlik sağladı. Hâlâ da etkisini sürdürüyor. O etkinin en önemli örneklerinden birisi de ‘Jedi Academy Cham’ ismiyle Almanya’da görülebiliyor.

‘Jedi Academy Cham’ gençlere Jedi eğitimi veriyor. Almanya’da Cham şehrinin yakınlarında bulunan ‘Jedi Academy Cham’da buluşan gençler ışın kılıçlarıyla antrenman yapıyor ve dövüş sanatını öğreniyor. Akademi, Disney ve Lucasfilm’de resmen tescil edilen ilk ve tek ışın kılıcıyla dövüş okulu özelliğini taşıyor. Dövüş okulunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere ışın kılıcı dövüş sanatı öğretiliyor.



SANAT VE DÖVÜŞ BİR ARADA

Akademi iki gruptan oluşuyor. İlk gruptakiler büyük etkinliklerde yer alıyor. Aynı zamanda sahne performanslarına da imza atıyor. İkinci grup ise daha az deneyimli kişilerden oluşuyor. Amaçları ise ‘profesyonelleşmek’. 10 yaşından büyüklere hizmet veren Akademi’de dövüşler belli bir kareografiyle gerçekleştiriliyor. Silahlar ise Star Wars evrenindeki farklı tarzlardan oluşuyor… Dileyenler kişisel tarzıyla da silahları ve ekipmanı zenginleştirebiliyor.

Ekibe katılmak isteyenler için “Loiblinger Straße 14 93413 Cham” adresine gitmek yeterli…



