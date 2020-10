Jeff Bridges ve The Dude: Hayata bakış açısını değiştiren o karar…

Oscar ödüllü ABD’li aktör Jeff Bridges, lenf bezi kanserine yakalandığını açıkladı. Coen Kardeşler’in 1998’de gösterime giren unutulmaz filmi The Big Lebowski’de The Dude (Ahbap) karakterini canlandıran 70 yaşındaki aktör, Twitter’da yaptığı paylaşımla hastalığını duyurdu.

“The Dude’un da diyeceği gibi: Yeni bir halt ortaya çıktı! Bana lenfoma teşhisi kondu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen şanslıyım ki harika bir doktor ekibim var ve prognozum da iyi çıktı. Tedaviye başlıyoruz; iyileşme sürecimde sizleri haberdar edeceğim.

Ailemin ve arkadaşlarımın sevgisi ve desteği için çok çok minnettarım. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim ve hazır siz buradayken söyleyeyim, lütfen oy kullanmaya gitmeyi unutmayın. Çünkü hepimiz bu işin içindeyiz. vote.org

Sevgiler, Jeff”

I'm profoundly grateful for the love and support from my family and friends.

Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl

Love, Jeff

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020