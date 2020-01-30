Jelatin nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jelatin mi, celatin mi?

Jelatin nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jelatin mi, celatin mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘jelatin’dir. Jelatin mi, celatin mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘jelatin'dir.

JELATİN NE DEMEK:

1- Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde.

2- Ambalaj için kullanılan ince, parlak bir madde.

JELATİN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin jelatin mi, celatin mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı jelatin şeklinde olmalıdır.

Celatin (Yanlış kullanım)

Jelatin (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Renkli jelatinler içindeki çikolatalardan avuç avuç aldılar.”