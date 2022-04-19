Jennifer Aniston uyku sorunlarını anlatıyor

"Friends" dizisinin yıldız oyuncusu Jennifer Aniston, uzun süredir uyku sorunları yaşadığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Amerikalı aktris Jennifer Aniston, People dergisine yaptığı açıklamada uzun yıllardır uykusuzluk sorunuyla mücadele ettiğini söyledi.

53 yaşındaki oyuncu, “Bu durum sanırım 30’lu yaşlarımda veya daha önce bir yerde başladı, ancak daha gençken uyku eksikliğinin etkilerini fark etmeye başlamıyorsunuz çünkü o yaşlarda çok yenilmeziz” dedi.

“Ve bunun için ne kadar endişelenirsem, uykuya dalmak o kadar zorlaşıyor” diyen Aniston, Seize the Night & Day‘ın reklam kampanyasında da rol aldı. Seize the Night & Day, insanlara uyku sorunları için çeşitli yollarla yardımcı olmayı hedefliyor.

“OYUNCULAR İÇİN UYKU RUTİNİ ZOR”

Fierce Pharma sitesine göre, “Time is a Construct” adlı reklam, Akademi Ödüllü yönetmen, yazar ve aktör Taika Waititi tarafından yönetildi.

Aniston, sonunda uykusuzluğu için tıbbi tavsiye aradığını ve şimdi rahatlamak için yatmadan önce esneme ve yoga gibi yöntemler kullandığını ve aynı zamanda “her gece yatma saatini aynı hale getirmeye çalıştığını” söyledi: “Ama bu biz oyuncular için zor, çünkü eğer bir film çekimindeysek, program diye bir şey kalmıyor” diye ekledi.

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