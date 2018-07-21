Jennifer Connelly ve Tom Cruise ilk kez filmde buluşuyor

Jennifer Connelly ve Tom Cruise ilk kez filmde buluşuyor

Tom Cruise’un rol aldığı ve klasikler arasında giren Top Gun'ın devam filminde Jennifer Connelly’nin de yer alacağı açıklandı.

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Fil’m Hafızası’nın haberine göre, 1986 tarihinde vizyona giren ‘Top Gun’ın devam filmi ‘Top Gun: Maverick’ kadrosuna Jennifer Connelly de katıldı. Connelly ve Cruise’ı kariyerlerinde ilk kez bir filmde buluşturacak filmin yönetmenliğini Joe Kosinski üstleniyor. Filmin kadrosunda aynı zamanda ilk filmde de rol alan Val Kilmer ve ‘Whiplash’ filmiyle tanınan Miles Teller da olacak.

OSCAR SAHİBİ

Connelly, sinemaseverlerin gönlünde ‘Requiem for a Dream’ filmiyle yer edinmişti. 2001 yapımı ‘A Beautiful Mind’ filmiyle de ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında Oscar alan Connelly, son olarak yine Joe Kosinski'nin yönettiği 2017 yapımı ‘Only The Brave’ filminde rol almıştı.