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Jennifer Lawrence estetik iddialarına veryansın etti

Oscar ödüllü aktris Jennifer Lawrence, katıldığı bir programda estetik ameliyat geçirdiği iddialarına sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:24 - 28 Kasım 2023 Güncellenme:
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Jennifer Lawrence estetik iddialarına veryansın etti

Influencer ve girişimci Kylie Jenner’la (26) birlikte katıldığı soru-cevap programında konuşan Jennifer Lawrence, dış görünüşünün değiştiğine dair spekülasyonların artması üzerine açıklama yapmak durumunda kaldı.

Makyajın çok şeyi değiştirebileceğini vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, çalıştığı bir makyözün ardından herkesin göz ameliyatı geçirdiğine inandığını söyledi.

“Göz ameliyatı olmadım. Makyaj yapıyorum.” diyen Lawrence’a Jenner, “Aman Tanrım. Biliyor musun, harika görünüyordun.” yorumunu yaptı.

Bununla birlikte dudak dolgusunu da tercih ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, kaşlarında da kontür işlemi olduğunu belirtti.

Kylie Jenner…

Jenner da makyaj konusunda aynı fikirde ve 2019’da Paper ile yaptığı bir röportajda, “İnsanlar bıçak altına yattığımı ve yüzümü tamamen yeniden yapılandırdığımı düşünüyor ki bu tamamen yanlış.”

“Çok korkuyorum! Ben asla bunu yapmadım. İyi saç, makyaj ve dolgu malzemelerinin gerçekte neler yapabileceğini anlamıyorlar.” dedi. Bununla birlikte ünlü isim, yıllar süren inkarların ardından bu yıl göğüs implantı yaptırdığını da itiraf ederek dikkat çekti.

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