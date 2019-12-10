Jennifer Lopez Altın Küre – Golden Globe 2020’de aday oldu

Jennifer Lopez, Hustlers filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında 2020 Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterildi. Lopez, heyecanını ve mutluluğunu, sabah uyanır uyanmaz, makyajsız haliyle çektiği bir videoyla paylaştı.

Altın Küre – Golden Globe 2020 adayları dün açıklandı. Jennifer Lopez de, dün açıklanan 77. Altın Küre Ödülleri’nde Hustlers filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. 50 yaşındaki oyuncu, kendisinin aday gösterilmesi karşısında duygularını saklayamadı ve sabah erken saatlerde çektiği video ile heyecanını paylaştı.

Videoda makyajsız haliyle dikkat çeken Lopez, yataktan kalkar kalkmaz video çektiği için yüzü için efekt kullanmayı da ihmal etmemiş. Lopez, “Yeni uyandım ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday olduğumu öğrendim. Tanrım, 20 yıl sonra bir ilk! Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne bana bu inanılmaz onuru yaşattıkları için teşekkür ederim. Altın Küre'de görüşürüz” dedi.

Çektiği videoyu, “Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından tanınmaktan gurur duyuyorum. Ramona karmaşık bir karakterdi ve onu canlandırmak bir onur ve meydan okumaydı. Hustlers alın teriyle ve azimli yazılmış, yönetilmiş, yapılmış, kurgulanmış ve bir grup harika kadın tarafından oynanmış bir sevgi emeğiydi. Bu filmi temsil etmekten gurur ve onur duyuyorum. Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne çok teşekkür ederim” notuyla Instagram'da paylaştı.