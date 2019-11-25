Jennifer Lopez Hustlers filminden bir para almadığını açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, şimdiye kadar oynadığı tüm filmler içinde en çok gişeyi Hustler ile yaptı. Ne var ki en büyük gişe başarısına sahip olduğu filmden hiçbir ücret almamış.

Lopez, canlandırdığı Ramona karakteri için teklif geldiğinde hiç ücret konuşmadıklarını belirtti ve “Bedavaya oynayıp yapımcılığını üstlendim. Ben kendime bel bağlıyorum. Aynı Jenny from the Block gibi, sevdiğim şeyi yapıyorum” dedi.

Ünlü şarkıcı, para almadığı konusunu ısrarla yineledi ve “Her zaman büyük bir oyuncu, harika bir şarkıcı ve mükemmel bir dansçı olma hedefleriyle motive ettim kendimi. Filmler yapmak istiyorum, müzik yapmak istiyorum diye. Para, bununla beraber geldi” diye konuştu…

