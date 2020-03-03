Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Jennifer Lopez Oscar’a aday gösterilmediği için herkesi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor
Jennifer Lopez Oscar’a aday gösterilmediği için herkesi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor
Jennifer Lopez itiraf etti; "Oscar ödülüne aday gösterilmemiş olmak üzdü. Herkesi hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorum."
Kültür Sanat 3 Mart 2020 - 10:33

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, verdiği bir demeçte Oscar ile ilgili bir itirafta bulundu. Hustlers filmi ile 92. Oscar ödüllerine aday olmayı beklediğini belirten Lopez, aday gösterilmediği için üzüldüğünü dile getirdi.

50 yaşındaki Lopez, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmediği için “Üzüldüm… Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez ‘Oscar’a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız’ şeklinde yorumlar duydum” diye konuştu.

Ünlü şarkıcı herkesin kendisini yüreklendirdiğini ama sonunda aday gösterilmediği için hüsrana uğradığını söylerken, çevresini de hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor: “Bazılarıyla 20 ya da 25 yıldır birlikte çalışıyorum. Onların da benimle ilgili Oscar adaylığı beklentisi vardı. Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm.”

İLGİLİ HABERJennifer Lopez'den 50 yaş selfie'si
Etiketler