Jennifer Lopez Oscar’a aday gösterilmediği için herkesi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, verdiği bir demeçte Oscar ile ilgili bir itirafta bulundu. Hustlers filmi ile 92. Oscar ödüllerine aday olmayı beklediğini belirten Lopez, aday gösterilmediği için üzüldüğünü dile getirdi.



50 yaşındaki Lopez, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmediği için “Üzüldüm… Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez ‘Oscar’a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız’ şeklinde yorumlar duydum” diye konuştu.



Ünlü şarkıcı herkesin kendisini yüreklendirdiğini ama sonunda aday gösterilmediği için hüsrana uğradığını söylerken, çevresini de hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor: “Bazılarıyla 20 ya da 25 yıldır birlikte çalışıyorum. Onların da benimle ilgili Oscar adaylığı beklentisi vardı. Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm.”