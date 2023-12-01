Jennifer Lopez’den çarpıcı yaşlanma ve cinsellik yorumu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez ilerleyen yıllara meydan okuyor. Lopez kadınların yaş aldıkça daha çekici, bilgili ve kişilikli olduklarını düşündüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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52 yaşındaki ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez, Elle dergisinin perşembe günü yayınlanan “Hollywood’daki Kadınlar” temalı sayısında, yaş alan kadınların filmlerde eskiye oranla rollerinin artmasına ilişkin bakış açısını tartıştı.

“İnsanlar kadınların yaşlandıkça daha seksi hale geldiğini fark etti. Daha bilgili oluyorlar ve karakter açısından daha zengin oluyorlar” diyen ünlü isim, “Tüm bunlar çok güzel ve çekici; üstelik sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda içinizde, yaşlandıkça kazandığınız güzellik, kazandığınız bilgelik.” diye ekledi.

Lopez, Hollywood’daki standartların, kadınların kaç yaşında olursa olsun kendilerini değerli hissetmelerini sağlayarak değiştiğini görmekten memnun olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Yaşlandıkça ve deneyiminiz arttıkça, daha zengin bir insan olursunuz ve sunabileceğiniz daha çok şey olur. ‘30 yaşını geçmiş bir kadını izlemenin hiçbir değeri yok' düşüncesi o kadar saçma ki… Bu sadece beni güldürüyor” diye devam etti.

Kendisi için sınırların mevcut olmadığını belirten Lopez, “İstediğim sürece çalıştığımı görüyorum. Bu yaşın kaç olduğunu bilmiyorum. 70 olabilir, 80 olabilir, 90 olabilir bilemiyorum. Doğduğum yer, nereden geldiğim, yaşım ve buna benzer sebeplerden dolayı kimsenin beni bir kutuya koymasına asla izin vermiyorum. Bu benim için geçerli değil.” sözleriyle kendini ifade etti.

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