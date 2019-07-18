Jennifer Lopez’in başrolünde olduğu Hustlers’ın fragmanı yayınlandı

Lorene Scafaria’nın yönetmenliğinde çekilen, Cardi B ve Jennifer Lopez’in yer aldığı Hustlers filminin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda striptiz klübünde çalışan üç kadının Wall Street’i soyma planları gösteriliyor.

Gerçek bir hikayeden ilham alınarak hayata geçirilen ve uzun süredir merakla beklenen yıldız kadrolu filmde bir striptizciyi canlandıran Lopez’in direk dansı dikkat çekti.

Film hakkında yorum yapan yönetmen Scafaria “Film, kadına, erkeğe, cinsiyet rollerinize, neye değer verdiğinize, her filmde, dizide, kültürün her bir köşesinde değer verdiğimiz şeylerin söylenmesine empati içerisinde bir bakış atıyor. Erkeklere banka hesapları kadar oldukları söylendi. Kadınlara ise yüzlerinin, vücutlarının, güzelliklerinin simetrik olması kadar oldukları söylendi. Bu filmin dayanağı bu. Klübün kuralları, dünyanın kuralları” dedi…

