Jenny Erpenbeck’ten göçenler, göçemeyenler ve göremeyenlerin romanı

Jenny Erpenbeck’in Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan son romanı Gidiyor, Gitti, Gitmiş ülkelerinden kaçmak zorunda kalanların, ölümü ve zulmü savuşturanların sonsuz bekleyişe mahkûm edildiği bir dünyadan, bizim dünyamızdan söz ediyor.

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Bakmak ile görmek arasındaki ilişkiyle hesaplaşan roman, bakıp da görmeyenlerin, görmek istemeyenlerin sığlığını yüzümüze vuruyor. Gidiyor, Gitti, Gitmiş insanın yüzleşmekten kaçamayacağı doğru soruları soruyor.

Emekli profesör Richard kendi hayatına dair sorularla boğuşurken, Berlin'in göbeğinde işgal eylemi yapan Afrikalı mültecilerle karşılaşır ve sorularının yanıtlarını hiç kimsenin aramadığı bir yerde, bu genç insanların arasında aramaya karar verir. Bu, yaşlı Avrupa'nın yaşlı sakinlerinden Richard'ın, bakışlarını ilk kez kendinden başka olana çevirdiği andır. Dünya mülteci kriziyle sarsılırken Richard ilk kez kendi küçük, güvenli kozasından dışarı çıkar.