Jerry Seinfeld’den yıllar sonra gelen itiraf

Dokuz sezon boyunca izleyici karşısına çıkan Seinfeld, çevrimiçi platformlara dönerken geçtiğimiz günlerde dizinin yıldızlarından Jerry Seinfeld'den samimi itiraflar geldi. Jerry Seinfeld, eğer imkânı olsaydı dizinin birkaç bölümünü düzeltebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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1990’ların sevilen dizisi Seinfeld çevrimiçi platformlar aracılığıyla hayranlarıyla yeniden buluşurken dizinin hem senaryo yazarlarından hem de başrollerinden biri olan 67 yaşındaki New Yorklu komedyen Seinfeld, bir basın etkinliği sırasında gösteriyle ilgili düşüncelerini paylaştı:

“Hayat felsefem, olduğu gibi kabul et ve devam et. Ve bu, yaşamanın en iyi yolu. Pişmanlık, katılmadığım felsefi bir yaklaşım. Geçmişi değiştirebileceğinizi varsayıyor. Ama bana bir zaman makinesi verirsen, evet, birkaç şeyi düzeltirdim.”

Seinfeld, hangi bölümleri düzeltmek istediğini söylemekten kaçındı.

Seinfeld dizisi, NBC’de 1989’dan 1998’e kadar dokuz sezon boyunca yayınlandı. Manhattan yaşamının günlük ayrıntılarını aktaran sitcom dizisinde Jerry Seinfeld ile birlikte Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander ve Michael Richards da rol alıyor.

Jerry Seinfeld, dizinin final kararını oyuncu kadrosuna nasıl söylediğini ise şu şekilde aktarıyor: “Dokuzuncu sezondayken ‘Belki de artık bu işi bitirmenin zamanı gelmiştir’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Michael, Julia ve Jason’ı soyunma odama davet ettim ve hepimiz orada öylece oturup birbirimize baktık. Onlara ‘Burada çok iyi bir şansımız oldu. Belki de artık şansımızı fazla zorlamamalıyız’ dedim. Ve hepimiz bunun doğru anın olduğu konusunda hemfikirdik.”

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