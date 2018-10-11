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Jet Sosyete ekibi yeni sezonun ilk bölümünü birlikte izledi
Jet Sosyete ekibi yeni sezonun ilk bölümünü birlikte izledi
Jet Sosyete ekibi ile Acun Ilıcalı ve TV8 yöneticileri ikinci sezonun ilk bölümünü birlikte izledi. 
Kültür Sanat 11 Ekim 2018 - 16:25

İkinci sezonu merakla beklenen Jet Sosyete dizisi, yeni kanalı TV8'de Çarşamba akşamı izleyicilerle buluştu. Dizi ekibi ile birlikte Acun Ilıcalı ve TV8 yöneticileri sezonun yeni bölümünü birlikte izledi.

Ulus'taki Tepe Majeur'de gerçekleşen geceye dizinin oyuncularından Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz katılırken ekibe Acun Ilıcalı ve TV8 kanal yöneticileri de eşlik etti.

Yeni bölüm başladığında alkışın koptuğu bol kahkahalı gecede oyuncular bölümün bitişinin ardından hep birlikte eğlendi.

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Jet Sosyete ekibi…

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