Jeton nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jeton mu, ceton mu?

Jeton nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jeton mu, ceton mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘jeton’dur. Jeton mu, ceton mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘jeton'dur.

JETON NE DEMEK: Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne.

JETON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin jeton mu, ceton mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı jeton şeklinde olmalıdır.

ceton (Yanlış kullanım)

jeton (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Jetonlu telefonlar artık tarih oldu!”