Jim Carrey, The Weeknd’in önce albümünde şimdi de klibinde yer aldı

Jim Carrey, The Weeknd'in Dawn FM albümünde şarkıları sunarak yer alırken, bu defa da şarkıcının Out of Time isimli şarkısının klibinde görünüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jim Carrey, geçtiğimiz günlerde artık emekli olacağını açıklasa da The Weeknd’in yayınladığı klipte yer alarak hem kendi hem de şarkıcının hayranlarına sürpriz yapıyor.

The Weeknd’in ocak ayında beşinci stüdyo albümü “Dawn FM”in bir parçası olarak çıkış yapan “Out of Time” şarkısının son klibi 5 Nisan’da yayınlandı. Videoda, The Weeknd “Squid Game” yıldızı Jung Ho-yeon ile birlikte karaoke şarkı söylüyor.

Otel maceralarıyla geçen bir akşamın ardından The Weeknd’in eğlenceli anları kana bulanıyor. Kendini bir anda bir ameliyatın ortasında bulan Weeknd’i, Carrey’in canlandırdığı doktor öbür dünyaya sürükler.

Ve Carrey, “Ona dokunmaya cüret etme, çünkü şarkının dediği gibi; zamanın doldu” diyor.

Daha önce de albümdeki şarkıları bir radyo programcısı gibi sunan Jim Carrey ve The Weeknd’in arkadaşlığı ise ünlü şarkıcının, Carrey’nin eskiden komşusu olmasına dayanıyor.

İlginizi Çekebilir The Weeknd'in yeni albümünde Jim Carrey sürprizi

İlginizi Çekebilir The Weeknd, Spotify'da en çok dinleyiciye sahip şarkıcı oldu