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Jim Carrey’dan ‘sosyalizm’ mesajı
Jim Carrey’dan ‘sosyalizm’ mesajı
Kanadalı ünlü oyuncu Jim Carrey, "Sosyalizme evet demeliyiz. Kelimeye ve her şeyine" dedi. 
Kültür Sanat 10 Eylül 2018 - 17:17

HBO kanalında Bill Maher’in programına katılan Jim Carrey, ABD’deki politik tartışmalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demokratlar’ın, Cumhuriyetçiler’in saldırılarından kaçmayı bırakması ve sosyalizme evet demesi gerektiğini söyleyen Carrey, “Sosyalizme evet demeliyiz. Kelimeye ve her şeyine” açıklamasını yaptı.

“SOSYALİZMİ BENİMSEYİN”

ABD’deki son seçimlerde Demokratların birçok eyalette sosyalist aday çıkarması üzerine Cumhuriyetçiler’in “Ülkeyi Venezuela’ya döndürüyorsunuz” eleştirilerini hatırlatan Carrey, Demokratlara yönelik, “Özür dilemeyin, sosyalizmi benimseyin” tavsiyesinde bulundu.

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