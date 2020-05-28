Jimmy Cobb 91 yaşında hayata veda etti

ABD'nin Washington kentinde 1929'da dünyaya gelen ünlü cazcı Jimmy Cobb, hayatını kaybetti. 1950 yılında saksofoncu Earl Bostic ile turneye çıkarak caz kariyerine başlayan Cobb Miles Davis'in ünlü “Kind of Blue” albümünde davul çalmıştı. Jimmy Cobb'ınalbümdeki zil vuruşları ve hafif çalış tarzı albümün havasını doğrudan etkiledi ve birçoklarına göre Miles Davis'in kariyerine büyük bir etki yaptı. 1980'lerde kendi topluluğunu kuran Cobb'ın son iki albümü “This I Dig of You” ve “Cobb's Pocket” 2019 yılında piyasaya çıktı.