Jimnastik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jimnastik mi, cimnastik mi?

Jimnastik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre jimnastik mi, cimnastik mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'jimnastik'dir. Jimnastik mi, cimnastik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘jimnastik’dir.

JİMNASTİK NE DEMEK:

1- Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik.

2- Erkeklerde, yer alıştırmaları, barparalel, barfiks, halkalar ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları, eşit olmayan çubuklar, barfiks, denge kalası alıştırmalarını içeren yarışma disiplini.

JİMNASTİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin jimnastik mi, cimnastik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı jimnastik şeklinde olmalıdır.

cimnastik (Yanlış kullanım)

jimnastik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okulun jimnastik kulübüne kayıt yaptırmak istiyor.”