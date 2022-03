JJ Abrams, U2 hakkında bir Netflix dizisi üzerinde çalışıyor

Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden U2 hakkında bir dizi için gösteri dünyasının birbirinden başarılı isimleri birlikte çalışacak.

Yayın akış platformu Netflix yeni projeler için hazırlıklarına devam ediyor. Son olarak U2 hakkındaki bir dizinin platformda yer alması planlanırken proje için de birbirinden başarılı ismin çalışacağı belirtildi.

Henüz ismi açıklanmayan proje için Star Trek, Star Wars, Fringe, Görevimiz Tehlike gibi birbirinden ünlü hit yapımın arkasındaki isim JJ Abrams ile beyaz perdeye damga vurmayı başaran Bohemian Rhapsody, Her Şeyin Teorisi, The Two Popes, Darkest Hours gibi yapımların yazarı olarak yer alan Anthony McCarten’ın birlikte çalışacağı belirtildi.

U2’nin projede yer alıp almayacağı bilinmemekle birlikte proje, Warner Media bünyesindeki Abrams’ın stüdyosu Bad Robot tarafından geliştirilecek.

Bono, Adam Clayton, The Edge ve Larry Mullen Jr. grubu 1976’da İrlanda’da kurdu ve 14’ün üzerinde stüdyo albümü yayınladılar. Grup 22 Grammy Ödülü kazandı ve 2005 yılında Rock ‘n Roll Onur Listesi’ne girdi. Grup, 1978’den beri aynı kadroyu koruyarak da dikkat çekiyor.

