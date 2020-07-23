Joan Miró sergisi çevrimiçi yayınlandı

20. yüzyılın çok yönlü ve çığır açan Katalan sanatçısı Joan Miró'nun olgunluk dönemine odaklanan bu sergi, aynı zamanda Picasso İstanbul'da ve Salvador Dalí: İstanbul'da Bir Sürrealist sergilerinin ardından, SSM'nin İspanya'dan büyük ustaları ağırladığı üçlemenin de son halkasını oluşturmuştu.

Sergi, Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miró'nun kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşarak, resim, baskı, heykel ve seramiklerinden oluşan 125 eseri bir araya getirmişti.

SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen çevrimiçi sergi Miró'nun sanatındaki sembolik dilinin izini süren bir içerikle hazırlandı.

MAKALELERE DE ERİŞİM SAĞLANIYOR

Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar sergisi kataloğundan makalelere de dijital erişim sağlanıyor. Joan Punyet Miró, katalogda yer alan “Joan Miró ve Akdeniz Atmosferi” başlıklı makalesinde Miró'nun sanatsal gelişimini Akdeniz ekseninde irdeliyor. Serginin kurgusunu yapılandıran Jordi J. Clavero, yine sergiyle aynı adlı makalesinde sanatçının özgün dilinde sembollerin işlevini araştırıyor. Ferit Edgü'nün Miró ve şiir bağlantısını konu aldığı makalesi ise Jacques Prévert, Paul Éluard, André Breton gibi şair ve yazarların sanatçı üzerine kaleme aldığı metinlere bir giriş niteliği taşıyor.