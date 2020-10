Joaquin Phoenix yeni filminde Napolyon’u canlandıracak

Oscar’lı aktör Joaquin Phoenix, usta yönetmen Ridley Scott ile ortak proje için anlaştı. Phoenix, 19. yüzyılda yaşayan Fransız imparatoru hakkındaki biyografik film Kitbag’de Napoleon Bonaparte’ı canlandıracak. Kitbag filmi, Napolyon’un kökenine ve karısı Josephine’le olan değişken ilişkisine odaklanacak.

Geçen yıl Joker filmiyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanan Phoenix, Walk the Line, The Master ve Gladiator performanslarıyla Akademi’ye aday gösterildi. Napolyon’u canlandıracağı filmin de Joker kadar ses getirmesi bekleniyor.

Kitbag filminin çekimlerine gelecek yıl başlanacak. Proje, Scott Free yapım şirketi aracılığıyla yönetilecek ve yapımcılığını Kevin Walsh’la birlikte yönetmen Ridley Scott üstlenecek. Filmin senaryosunu da kaleme alacak olan Scott, bu görevi 2017 yapımı polisiye gerilim filmi All the Money in the World’de birlikte çalıştığı David Scarpa’yla birlikte yerine getirecek.

NAPOLYON’UN HAYATI

Napolyon, Fransız Devrim Savaşları sırasında askeri kampanyalara liderlik etti ve 1804’ten 1814’e kadar Fransa’nın imparatoruydu. Aynı zamanda, Waterloo’da yenilmeden önce ülkeye bir dizi savaşta komutanlık yaptı. Önce Elba Adası’na, daha sonra 51 yaşındayken, 1821’de öldüğü Saint Helena’ya sürüldü.