Joe Rogan protestosundan sonra Neil Young’ın eski grubu Spotify’a geri döndü

Crosby, Stills & Nash, Joe Rogan protestosunun ardından Spotify'a geri döndü; ancak Neil Young şarkıları hâlâ platformda yer almıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid hakkında yanlış bilgiler yaymakla suçlanan Joe Rogan, başta Neil Young olmak üzere pek çok ünlü isim tarafından protesto edilmiş, podcast sunucusuna tepki göstermek için müzisyenler ve yazarlar Spotify’dan ayrıldıklarını duyurmuştu.

Young, silinen bir blog yazısında, “Bunu yapıyorum çünkü Spotify aşılar hakkında sahte bilgiler yayıyor ve aşılar hakkındaki dezenformasyona inananların ölümüne neden oluyor” demişti.

Neil Young’ın başlattığı protestolar, diğer ünlü isimlerin de akış platformuna karşı tavır almasına neden oldu. Hatta Joni Mitchell ve Neil Young’ın da bir dönem dahil olduğu ünlü müzik grubu Crosby, Stills & Nash de protestoya katılarak tepkilerini göstermişti.

Ancak ünlü müzik grubunun beş aylık protestosu sona erdi ve Spotify’a geri döndü. Billboard’un haberine göre grup, en az bir ay boyunca Covid-19 ile mücadele eden hayır kurumlarına akıştan kârlarını bağışlayacak.

Ancak Young, Spotify’a geri dönmediği için platformda yer alan albümlerde eksikler görülüyor. Örneğin; Young ve Mitchell’in müziğinin kullanılamaması nedeniyle grubun bir albümünde yer alan 10 parçadan sadece altısı dinlenebiliyor.

Crosby, Stills & Nash, şubat ayında yaptıkları bir açıklamada, Covid aşıları ile ilgili dezenformasyan için endişe duyduklarını ve gerçek bir önlem alınana kadar müziklerini Spotify’a geri getirmeyeceklerini söylemişti. Ancak grup, Spotify’a geri dönerken, platformun bu endişelerini gidermek için herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığını da açıklamadı.

Spotify, protestolar başladığından beri bazı küçük değişiklikler gerçekleştirdi. Şirket, Covid-19’u tartışan podcast’leri etiketlemeye başladı ve içerik kurallarını ilk kez yayınladı.

İlginizi Çekebilir Neil Young ile Spotify'ın arasına aşı karşıtı podcast girdi

İlginizi Çekebilir Neil Young, Spotify çalışanlarını istifaya çağırıyor