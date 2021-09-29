John Lennon’un ses kaydı 58 bin dolara satıldı

Dört Danimarkalı gencin 51 yıl önce John Lennon ile yaptığı röportaj kaydını içeren kaset, 58.240 dolara satıldı. Satılan kasette 33 dakikalık röportajın yanı sıra daha önce hiç yayınlanmamış bir şarkı da yer alıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

5 Ocak 1970’te kaydedilen kasette, esas olarak Lennon ve eşi Yoko Ono, Danimarka ve dünya barışı hakkında konuşuyor. Ayrıca çift 1969 yapımı “Give Peace a Chance” ve Hollanda’da bir radyo istasyonu için yapılmış ancak hiç yayınlanmayan “Radio Peace” isimli iki şarkı da seslendiriyor.

Kaset, 29 fotoğraf ve gençlerin Lennon ve Ono röportajını yayınladıkları okul gazetesinin bir kopyasıyla birlikte Kopenhag’da Bruun Rasmussen Müzayede Evi tarafından satışa sunuldu. Parçaların 200.000 kron ila 300.000 kron (31.481 ila 47.222 dolar) arasında satılacağı tahmin ediliyordu.

Danimarka’nın ana müzayede evinden Alexa Bruun Rasmussen, Associated Press’e “Tahminlerin üzerine çıkması müthiş. Alıcının kim olduğu maalesef gizli ama yurt dışına çıktığını söyleyebilirim” dedi.

Danimarkalı gençler röportajı Kuzey Danimarka’da Vietnam Savaşı ve Soğuk Savaş’ın zirvesinde yaptılar çünkü Lennon ve Ono’nun bir barış mesajı vardı.

1960’ların sonundan itibaren Danimarka’da alternatif yaşam toplulukları çoğalmış, yurt dışından insanları kendine çektmişti ve burada Woodstock ve Wight Adası’ndakilerden esinlenerek müzik festivalleri düzenlendi. Lennon ve Ono da Danimarka’nın kuzeyindeki Thy bölgesindeydiler; çünkü Ono’nun eski kocası oraya taşınmış ve 5 yaşındaki kızları Kyoko’yu yanında getirmişti.

İlginizi Çekebilir Steve Jobs imzalı bilgisayar kılavuzu 800 bin dolara satıldı

İlginizi Çekebilir Dünyanın en pahalı burgeri yaklaşık 6 bin dolara satıldı