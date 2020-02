John Malkovich ile başlayacak Hayko Cepkin ile sona erecek

Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi 4. kez dinleyicilerle buluşacak. John Malkovich ile başlayacak seri, An Epic Symphony & Hayko Cepkin & Mercan Dede ile sona erecek.

Aya İrini ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi olmak üzere iki özel mekanda gerçekleşecek olan konserler serisi Events Across Turkey organizasyonuyla dünyaca önemli dünya starlarına kapısını açmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü Hollywood starı The Music Critic Show gösterisiyle John Malkovich, Grammy sahibi ve otoritelerce enstrümanında en iyisi olarak nitelendirilen Yo-Yo Ma, dünyaca ünlü şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, her zamanki gibi özel quartet ekibiyle Karsu, Salzburg Symphony Chamber Orchestra, ilk kez İstanbul'da olacak Amerikalı idol piyanist Reuel ve yine ilk kez İstanbul dinleyicisi ile buluşacak olan Joachim Horsley, Ekim Conductor / Composer Tuluğ Tırpan yönetiminde 120 kişilik kadrosuyla An Epic Symphony & Hayko Cepkin & Mercan Dede olarak ilk kez dinleyici karşısına çıkıyor. Birinci bölümde ise geçtiğimiz seneden hatırlayacağımız usta oyuncu Yurdaer Okur'un performansını yeniden görme fırsatı bulacağız.



İŞTE, PROGRAM

13 Mart – John Malkovich (The Musıc Critic Show )

4 Nı̇san – Yo Yo-Ma

4 Eylül – Berlin Symphony Chamber Orchestra

12 Eylül – Karsu

25 Eylül – Salzburg Symphony Chamber Orchestra

3 Ekı̇m – Reuel

16 Ekı̇m – Joachım Horsley

29 Ekı̇m – An Epic Symphony & Hayko Cepkin & Mercan Dede