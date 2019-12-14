John Travolta ve Olivia Newton-John 41 yıl sonra yeniden bir arada
Grease’in iki efsane karakteri Danny Zuko ve Sandy Olsson’un kıyafetlerini tam 41 yıl sonra tekrar giyen Travolta ve John, Los Angeles’ta tekrar buluştu.
Meet ‘n Grease adlı, filmin 40. yılına özel düzenlenen bir davette yan yana gelen oyuncular, katılımcılara nostaljik dakikalar yaşattı.
Olivia Newton-John davete giderken, filmdeki sarı kıyafetini giymiş, gecede ise meşhur siyah tayt ve deri ceketiyle görüldü. 71 yaşındaki Newton-John, geçen aylarda filmde giydiği deri ceketi bir hayır kurumuna bağışlamıştı.
John Travolta ise siyah kot pantolon ve ikonik deri ceketini giymişti.
Grease, vizyona girdiği 1978 yılında, 300 milyon sterlin hasılat elde etmişti.