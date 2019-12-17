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John Travolta’nın ünlendiği filmin müzikali İstanbul’a geliyor
John Travolta’nın ünlendiği filmin müzikali İstanbul’a geliyor
John Travolta’ya şöhret kapılarını açan, günümüzde hala en çok satan film müzikleri ile anılan ‘77 yapımı ikonik sinema filmi Saturday Night Fever’ın müzikali, 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 8 performansla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.
Kültür Sanat 17 Aralık 2019 - 12:22

Bee Gees'in, her biri pop kültürünün efsaneleri haline gelmiş şarkılarının eşlik ettiği kült filmler arasında yer alan Saturday Night Fever'ın sahneye büyülü bir yansıması olan müzikal, 70'lerin sonları ve 80'lerin ilk dönemini kasıp kavuran “disco” müzik ve danslarından oluşan renkli bir gösteri sunuyor.

Müzikal, filmde de olduğu gibi, Brooklyn hayatının sert gerçeklerinden kaçan ve dans başarısı için pervasız ama heyecan verici bir yola çıkan Tony Manero’nun hikayesini anlatıyor.

Bee Gees'in ‘'Stayin' Alive ve How Deep Is Your Love'' gibi efsaneleşmiş şarkıları ile izleyicilere bir hafta boyunca Zorlu PSM'de unutulmaz bir şov sunacak.

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