Johnny Depp-Amber Heard davası: Bütün PR ekibini işten kovdu

Ünlü oyuncular Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki milyonlarca dolarlık dava süreci devam ederken, genç aktristin hakkında çıkan olumsuz haberler nedeniyle kendi halkla ilişkiler ekibini kovduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İki yıllık evliliklerinin ardından olaylı bir boşanma süreci geçiren ve birbirlerine milyonlarca dolarlık iftira davası açan Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni bir gelişme yaşandı…

Depp’in mahkeme sürecinde ön plana çıkması ve Heard hakkındaki olumsuz kamuoyu yorumları ve haberler üzerine genç oyuncu harekete geçti.

Heard’ün kendi halkla ilişkiler (PR) ekibinin tamamını kovduğu açıklandı. Bu hafta ifade vermesi beklenen Heard’ün hakkında çıkan olumsuz haberler dolayısıyla rahatsız olduğu belirtilirken Heard’ün yeni bir PR şirketiyle çalışmaya başladığı öğrenildi.

Precision Strategies isimli şirketi bırakan Heard’ün Los Angeles’ta hizmet veren Shane Communications ile anlaştığı açıklandı.

New York Post’a konuşan ve ismini açıklamayan bir kaynak, Heard’ün son dönemde yayınlanan haberlerden çok rahatsız olduğunu söyledi.

19 Nisan’da ifade veren 58 yaşındaki Depp, bu süreçten sonra kamuoyundan büyük destek almıştı.

İKİ YILDIZ İSİM ARASINDA NE OLMUŞTU?

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp'in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp'e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Davanın ilk duruşması Virginia, ABD‘deki bir mahkemede görüldü.

12 Nisan’da başlayan davanın altı hafta sürmesi bekleniyor. Depp, Pazartesi günü ifadesini tamamladı ve Heard henüz ifade vermedi.