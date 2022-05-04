Johnny Depp – Amber Heard davasında uzmanlar çelişti

Günlerdir süren ve dünya basınının gündeminden düşmeyen Johnny Depp - Amber Heard davasında yeni bir uzman daha dinlendi. Daha önce Depp'in hukuk ekibinin tanık olarak çağırdığı uzman psikoloğun Heard'de kişilik bozukluğu olduğuna dair teşhisinden sonra, Heard'ün avukat ekibinin çağırdığı psikolog da Depp'in şiddet uyguladığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Milyon dolarlık Hollywood davası devam ediyor. Johnny Depp ve Amber Heard’ün itibar savaşı hukuki yollarla çözülmeye çalışılırken çiftin özel hayatına dair birbirinden şoke edici detay da gün yüzüne çıkıyor.

Heard’ün 2018 yılında kaleme aldığı bir makalede isim vermeksizin şiddet gördüğünü anlatması ve “kadın döven” olarak tanımladığı birinden bahsetmesi, sinema dünyasının sevilen yıldızı üzerinde şüphelerin oluşmasına neden oldu. Heard’ün yazısının yayınlanmasından kısa bir süre sonra ünlü oyuncu başta Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar olmak üzere pek çok projeden çıkarılırken hızla itibarını ve kazancını kaybetmeye başladı.

Depp, hakkındaki iddiaları ortadan kaldırmak için mahkemeye başvurdu. Dava devam ederken Heard ve Depp’in özel hayatı da ifşa olup takip edenleri hayretler içinde bırakıyor.

Davada Depp’in avukat ekibinin tanık olarak gösterdiği uzman psikoloğun Heard için koyduğu kişilik bozukluğu teşhisinden sonra bir yeni tanık ve iddia da Heard tarafından geldi.

Heard’ün avukat ekibinin tanık olarak dinlettiği klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes, Heard ile görüşmelerine dayanarak ilginç iddialarda bulundu.

Dr. Hughes, Depp’in Heard’e cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Depp’in sarhoş olduğu zaman Heard’ü yatağa attığını, geceliğini yırttığını ve onunla ilişkiye girmeye çalıştığını söyledi: “Bunlar sevgi dolu anlar değildi, baskın anlardı.”

Dr. Hughes ayrıca Depp’in Heard’ü kıskandığını ve bunun ilişkiye olumsuz şekilde yansıdığına dair de bilgiler verdi: “Giydiklerini kontrol etmeye çalıştı. Ona sık sık hiçbir kadınının fahişe gibi giyinemeyeceğini söylerdi. Hatta Depp bir keresinde Heard’e seçmelere giderken şöyle demişti: ‘Bu kılıkla mı çıkacaksın?'”

Dr. Hughes, davada sık sık adı geçen bir isimle ilgili de konuştu: 2014’te Boston’dan Los Angeles’a özel bir uçak yolculuğundayken Depp’in öfkeye kapıldığını çünkü o sırada Heard’ün James Franco ile çekim yaptığını söyledi.

Ayrıca Dr. Hughes ayrılık konusunda kadınların tereddütte kalışlarını ise şu sözlerle açıkladı: “Bir kadın için en tehlikeli zaman, ayrıldığı zamandır; öldürülme olasılığı önemli ölçüde artar. Kalmak onu güvende tutar.”

Dr. Hughes jüriye verdiği demeçte, Heard’ün davasında istismarın şu unsurlardan oluştuğunu söyledi: Fiziksel şiddet, psikolojik saldırganlık, cinsel şiddet, zorlayıcı kontrol ve gözetim davranışları. Dr. Hughes, Heard’e travma sonrası stres bozuklu teşhisinin konulduğunu ve bunun nedeninin Depp’in yakın partner şiddeti olduğunu söyledi.

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