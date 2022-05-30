Johnny Depp, dava stresini Jeff Beck konserinde sahne alarak attı

Son zamanlarda Amber Heard ile süren iftira davasıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu haftalardır süren dava stresini İngiltere'deki Jeff Beck konserinde attı. Johnny Depp, Beck'in konserinde sürpriz bir performans sergiledi. Bir John Lennon şarkısını yeniden seslendiren Depp'in bu sürprizi sosyal medyada da gündem oldu.

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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı iftira davasının sonucunu beklerken İngiltere’ye geçti. Depp burada, gitar efsanesi Jeff Beck ile birlikte performans sergileyerek müzikseverlere sürpriz yaptı. İkili, John Lennon’un Isolation şarkısını coverladı.

Karayip Korsanları yıldızının fotoğrafını çeken bir Instagram kullanıcısı, “Bunu beklemiyordum… Mahkemede olduğunu düşündüm ama Jeff Beck ile Sheffield’de” diye yazdı. Depp’in performansı sosyal medyada diğer kullanıcılar tarafından da kısa sürede beğeni topladı.

İkili tarafından 2020’de yayınlanan şarkı, kısa süre önce duruşmayla birlikte yeniden ün kazandı. İkili ayrıca Marvin Gaye’in ‘What’s Going On’ ve Jimi Hendrix’in ‘Little Wing’ini de yeniden yorumladı.

Depp ve Beck, Covid-19 pandemisinin başlarında karantina sırasında sık sık birlikte kayıt yaptı. Depp, Alice Cooper ve Aerosmith’ten Joe Perry ile Hollywood Vampires adlı bir grupta gitar çalıyor.

Depp, performansıyla haftalardır süren iftira davasının da stresini attı. Hem Depp hem de Heard’ün hukuk ekipleri, altı haftadır devam eden iftira davasında cuma günü kapanış argümanlarını sundular.

Depp’in avukatı Camille Vasquez, Amber Heard’ü ‘istismarcı’ olarak etiketleyerek başladı: “Bu mahkemede bir taciz kurbanı var ama bu Bayan Heard değil. Aslında tacizci Bayan Heard ve tacize uğrayan Bay Depp.” Vasquez, Heard’e borderline kişilik bozukluğu teşhisi koyan uzman görüşlerine dikkat çekti.

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