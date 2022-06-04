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Johnny Depp, Jeff Beck ile albüm hazırlığında

Eski eşi Amber Heard ile haftalar süren iftira davasından sonra ünlü oyuncunun Hollywood'a dönüp dönmeyeceği konuşulurken Johnny Depp'in, Jeff Beck ile albüm hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
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Johnny Depp, Jeff Beck ile albüm hazırlığında

Perşembe günü Gateshead’de Depp’in sahneye konuk olduğu bir konserde konuşan Beck, “Bu adamla beş yıl önce tanıştım ve o zamandan beri gülmeyi hiç bırakmadık. Aslında bir albüm yaptık. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Temmuz’da çıkacak” dedi.

Depp’in davası sona ererken aktör, Jimi Hendrix’in Little Wing’i ve Marvin Gaye’in What’s Going On’u da dahil olmak üzere pek çok ünlü şarkının cover versiyonlarını çalmak için Beck ile İngiltere’yi geziyor.

Jeff Beck

Beck ve Depp’in albümü ilk olarak Nisan 2020’de Depp tarafından Instagram gönderisiyle duyurulmuştu. Oyuncu o zaman Beck’i “Sevgili arkadaşım ve kardeşim… Tüm zamanların gitar kahramanlarımdan biri” olarak tanımlamıştı.

Depp, ayrıca Alice Cooper ve Joe Perry ile birlikte Hollywood Vampires isimli bir grup kurarak uzun süredir müzikle uğraşıyor.

Johnny Depp, kendi deyimiyle altı yıl sonra hayatını geri kazanırken ve üzerindeki şüphelerin büyük bir çoğunluğunu silmeyi başarmışken Hoolywood’a dönüşü merakla bekleniyordu. Ancak anlaşılan Depp’in ilk adımı müzik alanında olacak.

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