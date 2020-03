‘Johnny Depp Karayip Korsanları’na dönsün’ kampanyası büyüyor

We Got This Covered’ın aktardığına göre, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmesi için başlatılan kampanyaya destek artıyor. Eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan dava nedeniyle gündemde olan Depp, kendisinin şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Davayı takip eden Disney yöneticileri, Depp’in dönüşü için gizlice kulis yapmaya başladı.

SON FİLM 5 YIL ÖNCEYDİ

Karayip Korsanları’nın 5 filminde de Jack Sparrow rolünü canlandıran Depp, son olarak Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı’nda yer almıştı.