Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Johnny Depp Karayip Korsanları’na dönsün’ kampanyası büyüyor
‘Johnny Depp Karayip Korsanları’na dönsün’ kampanyası büyüyor
Yıldız oyuncu Johnny Depp’in Karayip Korsanları’na dönmesi için başlatılan imza kampanyası anbean büyüyor. Filmin yapımcıları da usta oyuncuyu seriye geri döndürmek için kolları sıvadı.
Kültür Sanat 4 Mart 2020 - 14:07

We Got This Covered’ın aktardığına göre, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmesi için başlatılan kampanyaya destek artıyor. Eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan dava nedeniyle gündemde olan Depp, kendisinin şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Davayı takip eden Disney yöneticileri, Depp’in dönüşü için gizlice kulis yapmaya başladı.

SON FİLM 5 YIL ÖNCEYDİ

Karayip Korsanları’nın 5 filminde de Jack Sparrow rolünü canlandıran Depp, son olarak Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı’nda yer almıştı.

İLGİLİ HABERJohnny Depp hayranları Amber Heard'ün kovulması için kampanya başlattı
Etiketler