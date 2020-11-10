Johnny Depp kovulduğu filmden 10 milyon dolar alacak

Eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelen ve bunu haberleştiren The Sun gazetesine açtığı davayı kaybeden Johnny Depp, başrolünde yer aldığı Fantastic Beasts serisinin yeni filminden kovuldu. Ancak anlaşma gereği aktör yine de 10 milyon dolarlık maaşını alacak.

Yapım şirketi Warner Bros, kadına şiddet suçlamalarıyla gündemde olan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp’in Fantastic Beasts serisiyle ilişkisinin kesildiğini, yeni vizyon tarihiyle birlikte duyurdu.

Yapım şirketi Depp’in eski eşi Amber Heard’ı dövdüğü iddiasında bulunan ve bu konuda haber yaparken “karısını döven” ifadesi kullanan The Sun gazetesine açtığı davayı kaybeden Johnny Depp’in filmden ayrılmasını istedi.

Ancak Depp, yapım aşamasına geçilen ve 20 Eylül’de Londra’da yapılan bir sahnenin çekimine başlanan Fantastic Beasts 3 filmi için anlaştığı maaşın tamamın alacak. Yapılan anlaşmaya göre, Depp oynamasa da filmden 10 milyon dolar kazanacak.

YERİNE GEÇECEK OYUNCU BELİRSİZ…

Depp, üç devam filmi daha yayınlaması beklenen film serisinin geleceğinin önemli karakterlerinden biri olan Gellert Grindelwald rolüne vedasını “Warner Bros’un Fantastik Canavarlar serisindeki Grindelwald rolünden istifa etmemi talep ettiğini ve benim de bunu kabul ettiğimi bildirmek isterim” yazılı bir metin ile Instagram hesabından duyurdu.

Kendisi hakkındaki “şiddet” iddiaların gerçek olmadığını söyleyen oyuncu, “Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak” ifadesini kullandı.

Depp’in canlandırdığı karakteri devralacak oyuncu şimdilik belirsiz. Serinin devam filmi bir kez daha ertelenerek 2022 yılına ötelendi.