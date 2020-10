Johnny Depp: Siyah İnci’nin Laneti’ni batıracağım düşünüyorlardı

Karayıp Korsanları'nın (Pirates of the Caribbean) Jack Sparrow'u Johnny Depp, gişede hayal kırıklığı yaratacağı düşünülürken 654 milyon dolar hasılata ulaşan Siyah İnci'nin Laneti'nin (The Curse of the Black Pearl) çekimleri sırasında yapımcıların sarhoş olduğundan şüphelendiklerini ve filmi batırmasından korktuklarını söyledi.

Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkan ve dava sonucuna göre kariyerinin tehlikeye girebileceği konuşulan Johnny Depp, Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) hakkında konuştu.

57 yaşındaki oyuncu 2003’te gişede başarısız olmasından korkulan Siyah İnci’nin Laneti’nde (The Curse of the Black Pearl) yapımcıların filmi başarısızlığa uğratmasından endişe duyduğunu itiraf etti.

“SARHOŞ OLDUĞUMU SANIYORLARDI”

We Got This Covered’ın haberine göre Zürih Film Festivali’nde konuşan Depp, yapımcıların karakteri canlandırma biçimine verdiği tepkiyi şu ifadelerle anlattı:

* Gerginlerdi. Kimsenin Kaptan Jack Sparrow’un söylediklerini anlamayacağından endişe duyuyorlardı. Onlardan, ‘Sarhoş mu? Sarhoş musun? Ellerinde ne var?’ diye telefonlar aldım.

* Cesaretim en ufak biçimde kırılmadı, beni kamçıladı. Eğer endişeleniyorlarsa işimi doğru yaptığımı biliyordum. Hafifletmemi istediklerinde dozunu artırdım.

654 milyon 264 bir dolar gişe rakamına ulaşan filmin başarısının önemli bir kısmını Johnny Depp’in göz dolduran oyunculuk performansına borçlu olduğu düşünülüyordu.