Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme: Milyon dolarlık ödemeyi yapamıyor

Amber Heard ve Johnny Depp'in skandal davası sonuçlanmış gibi görünse de taraflar henüz kararın gereklerini yerine getiremedi. Heard'ün mahkemenin 10 milyon dolar olarak belirlediği rakamı ödemesinin imkansız olduğu konuşulurken temyize gideceği de açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Boşandıktan sonra yepyeni bir dava ile dünya gündemine oturan Amber Heard ve Johnny Depp cephesinde sular durulmuyor. Son olarak Heard’ün 2018’de yazdığı ve Depp’i tacizle suçladığı skandal makaleden sonra Johnny Depp mahkemeye başvurmuş ve bir iftira davası görülmüştü.

Haftalar süren ve tüm dünyanın canlı bir şekilde izleyebildiği dava, Amber Heard ve Johnny Depp hayranlarını karşı karşıya getirmiş, sosyal medyada çeşitli kampanyaların odağında olmuştu. Sonunda dava Depp’in lehine sonuçlanmış ve Heard’ün ödemesi gereken ceza belirlenmişti.

Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını belirterek Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Fakat jüri ayrıca Heard'ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

JOHNNY DEPP HAYATINA DEVAM EDİYOR AMA O…

Depp aslında sadece yasal olarak haklarını kazanmakla kalmadı aynı zamanda 2018’den beri hakkında çıkan kötü haberlerin önünü kesti ve adeta itibarını yeniden kazandı. Depp, davanın kararının açıklandığı gün dahi mahkemede yer almazken, hayatına müzikle devam etmeye çoktan başladı ve hatta ünlü müzisyen Jeff Beck ile sahnelerde boy gösterir oldu.

Ancak işler Amber Heard tarafında pek de kolay ilerlemiyor. Birbirinden şoke eden iddialarla eski eşini suçlayan Heard, davayı kaybettiği gibi sosyal medyada da sert eleştirilerle karşılandı. Heard, davadan sonra da konuşmaya devam etti ve NBC’nin bir programında verdiği röportajla da dikkat çekti. Johnny Depp’i hâlâ sevdiğini, yargıcın bazı delilleri kabul etmediğini iddia eden Heard şimdi de resmen temyize gideceğini açıkladı.

TEMYİZE GİDİYOR

Heard’ün daha önce de avukatı tarafından yapılan açıklamada temyize gideceği sinyali verilmiş ve hatta ünlü oyuncunun belirlenen rakamı ödeyemeyeceği ileri sürülmüştü. Heard’ün bir indirim mağazasından alışveriş yaparkenki görüntüleri de bu iddialardan sonra ayrıca dikkat çekmişti.

Chicago merkezli STG Boşanma Hukuku firmasının yönetici ortağı ve Amazon’un en çok satan kitabı “Sadece Bunu Yapmak İstiyorum”un yazarı olan Avukat Raiford Dalton Palmer HollywoodLife’a verdiği demeçte verilen kararı ve sonrasında Heard’ün atabileceği hamleleri açıkladı. Palmer şunları söyledi: “Ödemeyi yavaşlatmak için iflası kullanmayı deneyebilir, ancak bu her derde deva değil.”

“DEPP İLE ANLAŞMASINI ÖNERİRİM”

Avukat Palmer’a temyiz ile ilgili görüşleri sorulduğunda ise şu açıklamaları yaptı: “Temyiz, mahkemenin kanunu uygulamada hatalar yaptığını iddia etmek için kullanılır. Örneğin, davaya belirli delillerin girmesine izin verilmedi veya uygunsuz bir jüri talimatı verildi. Mahkemenin kanunu uygulamada bir hata yaptığını ve bu hataların zararsız olmadığını göstermelisiniz. Yargılama mahkemelerine, jüriler gibi karar vermede büyük saygı gösterilir. Temyiz, kararın yürütülmesini durdurabilir. Bu durumda, karar miktarını güvence altına almak için bir teminat yatırması gerekecektir.”

Hem yasal hem de kamu önündeki itibarı açısından çıkmazda görülen Amber Heard için Palmer’ın tavsiyesi ise Depp tarafı ile anlaşması: “Johnny’nin ondan para almaması karşılığında temyizden vazgeçerse, bunları tartışmaya devam edebilir mi? Ona bu olayı artık irdelemeyi bırakmasını ve Depp’le bir anlaşma yapmasını tavsiye ederim. Raporlara göre, bunu bitirmekle ilgileniyor gibi görünüyor. Üstelik temyizde başarı şansı oldukça zor.”

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