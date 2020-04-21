Johnny Depp ve Jeff Beck albüm çıkarıyor

'Karayip Korsanları' serisinin yıldızı Johnny Depp rock dünyasının en önemli gitaristlerinden 75 yaşındaki Jeff Beck ile birlikte yayınlacakları albümü, bir John Lennon cover’ı olan 'Isalotion' adlı parçayla ile duyurdu. Depp, bu güzel haberi Instagram hesabından verdi...

2015 yılında Alice Cooper ve Joe Perry ile birlikte kurduğu Hollywood Vampires adlı süper grup ile konserler verip iki de albüm kaydeden dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, şimdi de 75 yaşındaki ünlü gitarist Jeff Beck ile bir işbirliği yaptı ve John Lennon cover’ı olan ‘Isalotion’ı seslendirdi.

“Tamamen kapanarak cehennemî karantina monotonluğuna teslim olmamalıyız. Yarın başkalarının da faydalanabileceği bir şey yaratın bugün. Birilerinin gününü aydınlatabilecek ne yapabilirseniz yapın. Çizin, okuyun, düşünün, öğrenin, telefonunuzla film çekin, çalabiliyorsanız bir enstrüman çalın; çalamıyorsanız öğrenin” diyen Depp bu güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.

Jeff Beck ise “Johnny ile birlikte bir süredir müzik çalışmaları yapıyoruz ve bu parçayı da geçen yıl stüdyodayken kaydetmiştik. Bu kadar erken yayımlamayı düşünmüyorduk ama bu geçirmekte olduğumuz zor günleri düşününce ve insanların yaşadığı gerçek ‘izolasyonu' görünce şimdi dinlemenizin iyi olacağına kara verdik” dedi.