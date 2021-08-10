Johnny Depp’e ömür boyu başarı ödülü verildi

Son dönemde Amber Heard ile sancılı bir boşanma süreci geçiren ve kadına şiddet konusunda hakkında dava sürecinin devam ettiği Johnny Depp'e prestijli film festivali San Sebastian'dan yaşam boyu başarı ödülü geldi.

SOZCU.COM.TR

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Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden San Sebastian Film Festivali, son dönemde büyük tepki çeken ünlü oyuncu Johnny Depp’e ömür boyu başarı ödülü verme kararı aldı.

“Modern sinemanın en yetenekli aktörlerinden biri” olarak lanse edilen Depp son dönemde eski eşi Amber Heard ile yaşadığı sancılı boşanma süreci ile gündemden düşmüyordu. Depp’in Heard’e şiddet uyguladığına dair iddialar sık sık gündeme geliyor. Yaşananların ardından Depp’in Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolü, Mads Mikkelsen’e verilmişti.

Depp’e 22 Eylül’de Donostia ödülü verileceği belirtildi. Daha önce bu ödülü Viggo Mortensen, Penelope Cruz ve Judi Dench gibi isimler de almıştı.

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