Johnny Depp’in makas elleri açık artırmada

Son günlerde eski eşi Amber Heard ile skandal bir davada yer alan Johnny Depp'in, Edward Scissorhands (Makas Eller) filminde kullandığı eldiven, bir müzayedede açık artırmaya çıktı. İkonik filmin bu önemli aksesuarının 50 bin dolara satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Tim Burton’ın yönetmenliğini yaptığı 1991 yapımı Edward Scissorhands (Makas Eller) filminde Johnny Depp’in kullandığı eldivenler açık artırmaya çıktı. İkonik filmin bu önemli aksesuarının 50 bin dolara satılması bekleniyor.

Satışın, filmin başrolü Johnny Depp’in, eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı davanın arkasından gelmesi ise dikkat çekti. Heard, dava sırasında Depp için; “dünyayı parmaklarında makas olduğuna ikna eden harika bir aktör” demişti. Hatta Heard’ün bu açıklamaları, Depp’in hayranları arasında da espri konusu olmuştu.

Bir Depp hayranı sosyal medyada, “Sıradaki ne? Onun gerçekten bir korsan olmadığını ve bir çikolata fabrikasının olmadığını mı öğreneceğiz!? Bu adam tüm bunlardan nasıl kurtulabilir!?” diye yazdı.

Heard’ün bu açıklamasından günler sonra da filmde kullanılan eldivenler açık artırmaya çıktı. Satıştaki eldivenin aşırı aşınma ve eskime gösterdiği belirtiliyor, ancak yine de üç çevrimiçi teklif verildi bile. Tekliflerin en yükseğinin şu an için 20 bin dolar olduğu belirtildi.

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